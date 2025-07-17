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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد ولولا جفان يشاركان في أول حفل لهما بالعلمين الجديدة بعد نجاح "عاجبني"

إدوارد واللبنانية لولا جفان
إدوارد واللبنانية لولا جفان
أحمد البهى

يشارك النجمان إدوارد واللبنانية لولا جفان فى إحياء أول حفل يجمعهما بعد نجاح اغنيتهما "عاجبني" التي تصدرت مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى وذلك مساء غد الجمعه داخل  Notch beach club الذي شهد تصوير مشاهد الكليب.


ويشترط القائمون على حفل إدوارد ولولا جفان تواجد الجمهور بالملابس البيضاء .. وتجرى الاستعدادات داخل نوتش بيتش للخروج بحفل مبهر بموصفات لايف عالمية من الاضاءة والمؤثرات البصرية وال fire works.  


جدير بالذكر ان أغنية "عاجبني" استغرق تصويرها 24 ساعة متواصلة وهى " كلمات محمد البوغا ولحن مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس وإخراج محمد القاضي ومدير التصوير احمد عبد القادر وإنتاج ياسر الحريري ميديا برودكشن .

والأغنية مبهجة من لون المقسوم وتناسب أجواء الصيف حيث من المقرر إطلاقها خلال اسبوع علي كافة قنوات المزيكا ومختلف منصات الموسيقى.


ويضم كليب "عاجبني" عدد كبير من الاستعراضات الغنائية سواء المنفردة أو المشتركة للنجمين إدوارد ولولا جفان تحت إشراف مصممة الرقصات نادين فرح وبخلفيات مختلفة  سواء لابراج العلمين اوللشاطئ  واماكن السهر والابحار بمركب بجوار شاطئ نوتش.


المعروف أن إدوارد رغم تزايد نجوميته فى التمثيل إلا أنه استعاد مكانته فى عالم الأغنية بتكوين فرقة "زا جيبسيس" التي تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك والموزع أحمد عادل وعدد من الموسيقيين ويقدمون أغاني إدوارد الشهيرة مثل "ليندا ليندا" بالإضافة الى عددًا من أغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها "قزقز كابوريا" من "مهمة في فيلم قديم" و" أنا أحسن مغني في مصر" من "كباريه".. بالإضافة إلى ميدلي "كاجولوه" لمحمد هنيدي و"شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح ة" أحسن ناس" لداليدا .. وجميعها تقدم باسلوب وتوزيعات موسيقية تشيع البهجة والتفاعل لدى الجمهور في مختلف حفلاتهم الغنائية .


كما سبق وأم شاركت النجمة اللبنانية لولا جفان ل إدوارد إحياء حفل ليلة رأس السنة  2025 بمصر داخل نادي هيلوبوليس الشروق.

وخلال الحفل خطفت الأنظار بأغانيها الاستعراضية والرومانسية المميزة بداية من  "ما فيش كده"  والتي تعاونت فيها مع جاد شويري كمخرج وظهر خلال الكليب بمقطع راب والأغنية كلمات محمد رفاعى وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

كما قدمت اغنية "ايوة أنا جامدة" و "شيكولاته" وتفاعل معها إعجاب الجمهور طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.


ووقع إختيار المخرج محمد القاضي وصناع "عاجبني" على العلمين الجديدة للترويج للاماكن والاجواء الساحرة  بالمدينة  ذات الطابع العالمي خاصة مع إعلان المنظمة العربية للسياحة عن اختيارها عاصمة للمصايف العربية لعام 2

إدوارد لولا جفان عاجبني

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