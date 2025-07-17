مواجهات عربية قوية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أسفرت قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اليوم الخميس، عن مواجهات عربية قوية.

نتائج قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

وضمت المجموعة الأولى التي تستضيفها قطر، حاملة لقب كأس آسيا 2023، لتلعب إلى جانب الإمارات وعُمان.

أما المجموعة الثانية، فسوف تستضيفها السعودية، وتضم إلى جانبها كلاً من العراق وإندونيسيا.

وتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، من أجل الانضمام إلى ستة منتخبات آسيوية سبق أن ضمنت تأهلها مسبقاً.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعتين، فسيلتقيان في مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز إلى الملحق العالمي، الذي يمنح بطاقة تأهل إضافية إلى كأس العالم.

وستُقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر.

وأُجريت قرعة إضافية لتحديد مستضيف مباراة الذهاب في الملحق الفاصل بين وصيفي المجموعتين، حيث يستضيف ثاني المجموعة الأولى مباراة الذهاب.