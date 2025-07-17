"التصديري للصناعات الغذائية" يناقش استراتيجيات التسويق لتعزيز التنافسية في الأسواق

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان "استراتيجية التسويق والمبيعات لزيادة التنافسية في الأسواق، بمشاركة عدد من المتخصصين في التسويق وتطوير الأعمال. وركزت الندوة على أهمية التوجه الاستراتيجي لتعزيز أداء الشركات التسويقي لمواجهة التحديات الراهنة في الأسواق المحلية والدولية.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور محمد زريق، استشاري تطوير الأعمال، أحدث المنهجيات التسويقية، مشددًا على أهمية التكامل بين فرق التسويق والمبيعات لتحقيق أفضل أداء ممكن. وأوضح أن تبني الشركات لاستراتيجية تسويقية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية يشكل أساسًا قويًا لزيادة تنافسيتها، وهي: تحديد أهداف واستراتيجيات الشركة، وتحليل العملاء، ودراسة المنافسين.

وسلط زريق الضوء على ضرورة بناء هوية مؤسسية واضحة تشمل الرؤية المستقبلية، الرسالة، والقيم الأساسية التي توجه السلوك المؤسسي، إلى جانب إجراء تحليلات داخلية لتحديد نقاط القوة والضعف، وخارجية لاستكشاف الفرص والتهديدات في الأسواق. كما أكد على أهمية دراسة السوق المستهدف وتجزئته وفقًا لعوامل ديموغرافية واقتصادية لضمان توجيه الجهود التسويقية بكفاءة.

كما تناولت الندوة تحليلاً دقيقًا للتركيبة السكانية في مصر، استنادًا إلى بيانات 2021، مشيرة إلى أن الطبقات الاجتماعية العليا تمثل 15.5% فقط من السكان وتتركز في القاهرة والإسكندرية، في حين تشكل الطبقات الدنيا النسبة الأكبر بواقع 63%، موزعة بين الدلتا والصعيد. واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تحليل القطاع الصناعي لفهم حجم الاستهلاك وتحديد الموقع التنافسي لكل شركة داخل السوق.