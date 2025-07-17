قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سيجارة.. حريق في عمارة الفنان شريف إدريس
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"التصديري للصناعات الغذائية" يناقش استراتيجيات التسويق لتعزيز التنافسية في الأسواق

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان "استراتيجية التسويق والمبيعات لزيادة التنافسية في الأسواق، بمشاركة عدد من المتخصصين في التسويق وتطوير الأعمال. وركزت الندوة على أهمية التوجه الاستراتيجي لتعزيز أداء الشركات التسويقي لمواجهة التحديات الراهنة في الأسواق المحلية والدولية.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور محمد زريق، استشاري تطوير الأعمال، أحدث المنهجيات التسويقية، مشددًا على أهمية التكامل بين فرق التسويق والمبيعات لتحقيق أفضل أداء ممكن. وأوضح أن تبني الشركات لاستراتيجية تسويقية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية يشكل أساسًا قويًا لزيادة تنافسيتها، وهي: تحديد أهداف واستراتيجيات الشركة، وتحليل العملاء، ودراسة المنافسين.

وسلط زريق الضوء على ضرورة بناء هوية مؤسسية واضحة تشمل الرؤية المستقبلية، الرسالة، والقيم الأساسية التي توجه السلوك المؤسسي، إلى جانب إجراء تحليلات داخلية لتحديد نقاط القوة والضعف، وخارجية لاستكشاف الفرص والتهديدات في الأسواق. كما أكد على أهمية دراسة السوق المستهدف وتجزئته وفقًا لعوامل ديموغرافية واقتصادية لضمان توجيه الجهود التسويقية بكفاءة.

كما تناولت الندوة تحليلاً دقيقًا للتركيبة السكانية في مصر، استنادًا إلى بيانات 2021، مشيرة إلى أن الطبقات الاجتماعية العليا تمثل 15.5% فقط من السكان وتتركز في القاهرة والإسكندرية، في حين تشكل الطبقات الدنيا النسبة الأكبر بواقع 63%، موزعة بين الدلتا والصعيد. واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تحليل القطاع الصناعي لفهم حجم الاستهلاك وتحديد الموقع التنافسي لكل شركة داخل السوق.

للصناعات الغذائية الأسواق المحلية محمد زريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد