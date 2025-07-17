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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عبد المجيد: إطلاق دورات تدريبية لاعتماد المستشفيات استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح وكفر الشيخ

علاء عبد المجيد
علاء عبد المجيد
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إنه تقرر تنفيذ دورات تدريبية خاصة باعتماد المستشفيات (اعتماد جهاز) في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لدخول تلك المحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدورات ستبدأ في محافظة الإسكندرية، وتشمل التدريب على جميع معايير الجودة والاعتماد المبدأي، على أن تستمر الدورة لمدة ثلاثة أسابيع بواقع يومين أسبوعيًا، وتم تفويض الأستاذ الدكتور محمد الحيني كمنسق عام للتدريب للقيام بمهام الترتيب والتنظيم الفني للدورات.
وقد حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ الدكتور محمد حبلص، والأستاذ الدكتور أحمد نزيه أبو راس، والأستاذ الدكتور ممدوح العربي، والسيد الأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور هشام ماجد.

وأكد عبد المجيد أن أحد أبرز أهداف التدريب هو تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أشار عبد المجيد إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان "تطبيق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، والذي يستهدف رفع الوعي بأهمية الولادة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير المبررة، بالإضافة إلى تقليل معدلات الوفيات والمضاعفات وتكاليف الرعاية لحديثي الولادة، وتحسين جودة خدمات الحضّانات،  وكذلك توفير الحضانات للحالات التي تحتاج إليها، وتدريب الأطباء ومن يقوم بالاشراف الصحي على هذه الأهداف.

وأضاف أن المبادرة تأتي استجابة للارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر، والتي صعدت من 10% عام 2010 إلى نحو 72% في عام 2024، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وواسع النطاق لتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال، فالولادة الطبيعية تظل الخيار الآمن والأكثر فائدة في حالات الحمل الطبيعي، إذ تسهم في تقليل فرص الإصابة بالعدوى، وتسرّع من عملية الشفاء، وتدعم ترابط الأم والرضيع بشكل أفضل، في حين أن الولادات القيصرية غير المبررة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الغرفة ستعقد جمعيتها العمومية لمناقشة واعتماد الميزانية يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

علاء عبد المجيد التأمين الصحي الإسكندرية

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