الزمالك يعيد النظر في مصير نجم الفريق بسبب أزمة الدفاع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب المغربي صلاح مصدق بات قريبًا من الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل، بعد أن كان مرشحًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأوضح المصدر أن إصابة المدافع الشاب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي وغيابه المتوقع لفترة طويلة عن الملاعب، دفعت الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا إلى إعادة تقييم موقف صلاح مصدق، واعتباره أحد البدائل المتاحة لتعويض الغياب المفاجئ في خط الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة البيضاء، وبعد مراجعة فنية دقيقة، بدأت تعيد النظر في مستقبل اللاعب، نظرًا لما يتمتع به من قدرات بدنية وفنية مميزة تؤهله لشغل مركز قلب الدفاع في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق حاليًا.