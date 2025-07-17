دفاع والدة سفاح التجمع: في انتظار مرور أسبوعين للعرض على النيابة والتأكد من رغبة الطفل الاستمرار معها

قال دفاع والدة سفاح التجمع في واقعة عدم تسليم نجل السفاح لوالدته: «مفيش اجراءات احنا في انتظار مرور أسبوعين والعرض على النيابه طبقا لتقرير الاخصائية الاجتماعية».

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية القبض على والدة كريم سليم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر، نتيجة رفضها المتكرر تسليم حفيدها "زين" إلى والدته، رغم صدور حكم قضائي سابق يلزمها بذلك.

وكانت محكمة جنح الإسكندرية أصدرت حكمًا نهائيًا بحبس المتهمة، بعد تقدم والدة الطفل، وتُدعى "لبنى"، ببلاغ رسمي اتهمت فيه الجدة بالاحتفاظ بالطفل ورفض تسليمه، رغم صدور حكم قضائي لصالحها، ما دفع المحكمة لإدانتها بالحبس.

وتعود وقائع قضية كريم سليم إلى 30 يونيو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة لسيدة داخل نطاق محافظة بورسعيد، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شخص يُدعى كريم سليم، مقيم بمنطقة القطامية في القاهرة.

بعد ضبطه، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وأرشد عن أماكن التخلص من جثتين أخريين، ليتبين تورطه في قتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي قضت بإعدامه شنقًا، وبعد طعنه على الحكم، قررت محكمة الاستئناف تأييد الإعدام، ليصبح الحكم نهائيًا.