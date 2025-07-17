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مفاجأة.. الشيخ الدرزي مرهج شاهين حي ولم يمت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة.. الشيخ الدرزي مرهج شاهين حي ولم يمت

مرهج شاهين
مرهج شاهين
محمود نوفل

 أعلنت حفيدة الشيخ مرهج شاهين، رجل الدين الدرزي الذي نال تعاطف الآلاف بعد حلق شاربه من قبل مسلحين في السويداء، كريستين شاهين إنه على قيد الحياة.

وعبر “فيسبوك”، كتبت شاهين في منشور لها عبر اليوم الخميس: “يا ناصر الستة ع الستين ! جدي عايش”.


وبعد انتقادها من رواد التواصل الاجتماعي، كتبت شاهين: "نحنا مش مدينون باعتذار لحدا ! انتو اللي لازم تعتذرو مني ومن بيي واهلي وعيلتي وضيعتي كلها ! انتو اللي لعبتوا بأعصابنا انتو اللي فتو وهنتونا ببيوتنا انتو اللي حللتو دمنا".

ويُشار إلى أن شاهين قد نعت الشيخ مرهج، قائلة : جدي استشهد. شيخ طاهر، أبيض الذقن، عمره ما انمدت إيدو على حدا، ولا اتسكر بابه بوش محتاج. جدي يلي كانت الناس تفوت على بيته متل ما بتفوت على بيوت أهلها. جدي يلي رَبّى وما خان، يلي صلّى وما ظلم.

وختمت بالقول: “فاتوا عليه كلاب الجولاني، حلقوله شواربه قبل ما يقتلوه… لأنو ضلّ واقف لأنو ما سلّم بيته لأنو ناطر يدفن حفيده قبل ما يفلّ بس ما عرفوا إنو الشرف ما بينحني، وإنو الشيخ إذا وقع… بيوقع واقف، وبينكتب اسمو شهيد… مش ضحية. دمّ جدي برقبتكن. ولكل ساكت… سكوتك صار شراكة بالجريمة”.


 

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