قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يستبعد 10لاعبين من جولة برشلونة الآسيوية

هانز فليك
هانز فليك

أكد تقرير صحفي، أن هانز فليك، مدرب برشلونة قرر استبعاد 10 لاعبين من قائمة الفريق خلال الجولة الآسيوية، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد  برشلونة لجولته الآسيوية، سيطير الفريق إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لمواجهة فيسيل كوبي (27 يوليو)، وإف سي سيول (31 يوليو)، ودايجو إف سي (4 أغسطس).

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فليك سيعتمد على حوالي 26 لاعباً من أصل 35 لاعباً يعمل معهم حالياً إلى اليابان وكوريا.


وبإضافة تير شتيجن، الذي يتدرب بمفرده، سيكون هناك 36 لاعبًا في المجمل، وسيترك المدرب عشرة منهم في منازلهم، بحسب الصحيفة الإسبانية.

برشلونة يمدد عقد لامين يامال

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الأربعاء، تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، حتى صيف 2031.

وأقام برشلونة مؤتمرًا صحفيًا، تم من خلاله توقيع عقد يامال الذي يربطه ببرشلونة حتى صيف 2031.

كما أعلن برشلونة رسميًا، أن يامال سوف يرتدي القميص رقم 10، بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر، أن يامال كان قد برشلونة في الموسم الماضي، لتحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.

فليك برشلونة اليابان كوريا الجنوبية شتيجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

أوقاف البحر الأحمر تنظم لقاءً توعويًّا للأطفال حول "التحكم في الغضب"

أوقاف البحر الأحمر تنظم لقاءً توعويًّا للأطفال حول التحكم في الغضب

قافلة دعوية لوزارة الأوقاف بمراكز الشباب

الأوقاف تنظم 979 قافلة دعوية بمراكز الشباب حول "ثقافة الحوار"

شيخ الأزهر

الأزهر يدين العدوان الصهيوني على سوريا.. ويحذر أبناء الشعب السورى من ويلات الفرقة

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد