فليك يستبعد 10لاعبين من جولة برشلونة الآسيوية

أكد تقرير صحفي، أن هانز فليك، مدرب برشلونة قرر استبعاد 10 لاعبين من قائمة الفريق خلال الجولة الآسيوية، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد برشلونة لجولته الآسيوية، سيطير الفريق إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لمواجهة فيسيل كوبي (27 يوليو)، وإف سي سيول (31 يوليو)، ودايجو إف سي (4 أغسطس).

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فليك سيعتمد على حوالي 26 لاعباً من أصل 35 لاعباً يعمل معهم حالياً إلى اليابان وكوريا.



وبإضافة تير شتيجن، الذي يتدرب بمفرده، سيكون هناك 36 لاعبًا في المجمل، وسيترك المدرب عشرة منهم في منازلهم، بحسب الصحيفة الإسبانية.

برشلونة يمدد عقد لامين يامال

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الأربعاء، تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، حتى صيف 2031.

وأقام برشلونة مؤتمرًا صحفيًا، تم من خلاله توقيع عقد يامال الذي يربطه ببرشلونة حتى صيف 2031.

كما أعلن برشلونة رسميًا، أن يامال سوف يرتدي القميص رقم 10، بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر، أن يامال كان قد برشلونة في الموسم الماضي، لتحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.