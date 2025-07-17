منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض سياسة التهجير

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال، وتحديدًا الحكومة اليمنية المتطرفة، يستغل الوقت لمواصلة جرائمه.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز”: "القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة في قطاع غزة يأتي ضمن سياسة الإبادة المستمرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه الجرائم التي دخلت يومها الـ650 تعبّر عن منهجية واضحة في القتل والتدمير والتهجير، تُمارَس من خلال هجمات عصابات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، وسياسات الحصار المشددة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أنّ استهداف أماكن العبادة، من كنائس ومساجد، إلى جانب قصف المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، يؤكد أن الاحتلال يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض سياسة تهجير قسري.

وأوضح أن هذه الجرائم لا يمكن أن تُفصَل عن الشراكة الأمريكية والدعم الغربي، وكذلك عن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ تعهداته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

وفي تعليقه على محاولات التهدئة وجهود الوسطاء للوصول إلى هدنة، أوضح أبو يوسف أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إفشال جهود التهدئة، وأنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حقيقي دون موقف دولي حازم يحاسب إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين والبنية التحتية.