أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، عبر بابا الفاتيكان البابا ليو 14 عن حزنه بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة .



وجدد البابا ليو 14 في بيان له دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ذكرت أن عدد من المسيحيين أُصيبوا جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة.

وأشار المصدر ذاته الي ان من بين الإصابات راعي طائفة دير اللاتين جراء الاستهداف الإسرائيلي للكنيسة في البلدة القديمة بمدينة غزة.