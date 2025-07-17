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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل جهودها لتعزيز سلامة الشواطئ

تدريب المنقذين
تدريب المنقذين
أحمد بسيوني

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدورة الأولى من المرحلة الثانية لتدريب المنقذين بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الإنقاذ البحري.


شملت المرحلة الثانية تنفيذ ثلاث دورات تدريبية، تضم كل دورة 20 منقذًا ، ليصل إجمالي عدد المنقذين الذين تم تأهيلهم و رفع كفاءتهم في المرحلتين الأولى والثانية إلى 120 منقذًا.

وتضمنت الدورة التدريبية كشفًا طبيًا شاملًا لجميع المشاركين إلى جانب تدريبات نظرية وعملية مكثفة للتأكد من الجاهزية الكاملة للعمل في منظومة الإنقاذ البحري، فضلًا عن اختبارات سباحة وعوم لمسافات طويلة (200 - 400 متر) وتدريبات على الإسعافات الأولية في حالات النزيف، والكسور، وفقدان الوعي، وحالات الغرق.

وقد تم تسليم شهادات اجتياز التدريب  للمنقذين الذين أتموا الدورة بنجاح.

تأتي  هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسكندرية  على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ وضمان أعلى معدلات السلامة والأمان لهم خلال موسم الصيف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية بضرورة رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتعزيز إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية.

الإسكندرية تدريب المنقذين السياحة والمصايف الادارة المركزية محافظة الاسكندرية

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