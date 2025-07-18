النيابة تحقق في حادث شيماء سيف بوصلة دهشور

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في اتلاف سيارة الفنانة شيماء سيف في حادث تصادم بوصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما قررت استدعاء الفنانة لسماع أقوالها حول تفاصيل الحادث.

وتعرضت الفنانة شيماء سيف لحادث اصطدام سيارة بسيارتها بطريق دهشور اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، وفر المتهم هاربًا، وتسبب الحادث في خسائر بسيارة الفنانة، فيما نجت بأعجوبة، وجارٍ ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء فتحي، 38 سنة، وشهرتها شيماء سيف، بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر.

وقالت المُبلغة إن السيارة حدث بها تلفيات بالفرفرف الأمامي الأيسر، والفانوس، والأكصدام، ويسمع رجال المباحث أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.