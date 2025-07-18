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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمزة نمرة يروج لألبومه الجديد بطريقة طريفة: أنا تعبت

حمرة نمره
حمرة نمره
منار نور

شوّق الفنان حمزة نمرة جمهوره لألبومه الجديد المقرر طرحه يوم 23 يوليو، من خلال فيديو ساخر نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

الفيديو، الذي نال تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، جاء عبارة عن تجميع مشاهد كوميدية من أعمال مختلفة، مليئة بالحيوية والمرح، من تصميم أحد معجبيه.

وكتب نمرة تعليقًا ساخرًا على الفيديو:
“أنا تعبت.. يا ريت اللي بيعمل الحاجات دي ميخدش باله إني هنزل ألبوم يوم 23”.

ويترقبه جمهور حمزة نمرة في الوطن العربي، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها في أعماله السابقة، والتي تميزت بمزجها بين الموسيقى العصرية والرسائل الهادفة.

حمزة نمره أنا تعبت ألبوم حمزة نمره

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