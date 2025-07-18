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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون زراعي مصري مع الأردن في البحوث والبذور وحفظ الموارد الوراثية

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

 استقبل الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وفدًا رسميًا مصريًا رفيع المستوى، ضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الزراعيين في جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع الزراعي،مع المملكة الأردنية الهاشمية 

وتأتي هذه الزيارة بناء علي تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق 


وقد ضم الوفد كلًا من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية المصري،والدكتور  سيد خليفة، نقيب الزراعيين والدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية  إلى جانب  الدكتور سليمان أحمد عمران، مساعد رئيس المركز لشؤون تقاوي الخضر، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور ألفونس جرجس، وكيل المعهد لشؤون الإنتاج، إضافة إلى الدكتور محمود أبو يوسف، المشرف على إنتاج البذور في محطة بساتين سخا، والمهندس إبراهيم الحديدي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجاسيد" الزراعية، وذلك بحضور المهندس علي أبو نقطة، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الرواشدة أهمية ترسيخ التعاون العلمي والبحثي مع مركز البحوث الزراعية مشيرًا إلى ضرورة تطوير برامج ومشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التقانات الزراعية الحديثة، وإنتاج البذور، والأمن الغذائي، وحفظ الموارد الوراثية.

واطّلع الوفد على أبرز المشاريع والبرامج الريادية التي ينفذها المركز، وفي مقدّمتها مشروع بنك البذور الوطني، ومبادرات إنتاج بذور الخضار محليًا، إلى جانب برامج التنمية الزراعية المستدامة ومجالات البحث العلمي التطبيقي ذات الأولوية.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق للجهود النوعية التي يبذلها المركز في الارتقاء بالبحث الزراعي وتفعيل مخرجاته ميدانيًا، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ، مؤكدين حرصهم على توسيع آفاق التعاون البحثي والتقني، بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية زراعية مستدامة ومتكاملة.

وفد زراعي المملكة الأردنية الهاشمية وزير الزراعة

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