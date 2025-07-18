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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات المؤسسات الدينية يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير المسجد الإبراهيمي.. صور

قيادات المؤسسات الدينية يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير المسجد الإبراهيمي
قيادات المؤسسات الدينية يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير المسجد الإبراهيمي
محمد شحتة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ظهر اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من أعمال تطوير ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد الكبرى والمزارات الدينية، والارتقاء بالمستوى الحضاري والخدمي المحيط بها.

وقد أدى وزير الأوقاف ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي، حيث ألقى الخطبة الدكتور محمد فكيه سهيل، إمام المسجد، تحت عنوان "الاتحاد قوة"، داعيًا إلى التماسك المجتمعي ونبذ الفرقة والتعصب، وتعزيز روح المحبة والوحدة، واختُتمت شعائر الصلاة بمجلس ذكر وقراءة الفاتحة والمعوذتين، والدعاء لمصر وسائر الدول العربية والإسلامية، في أجواء إيمانية خاشعة مفعمة بالسكينة والروحانية.

وأعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن بالغ شكره لوزير الأوقاف على هذه الزيارة المهمة، مؤكدًا أنها تُجسّد دعم الدولة المتواصل لبيوت الله ورعايتها. 

فيما أشاد الدكتور سلامة داود بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وعلى رأسها معالي الوزير، في خدمة مساجد آل البيت والعناية بها. كما عبّر معالي الوزير عن بالغ شكره لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بمساجد آل البيت، ولأهالي دسوق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وفي ختام الزيارة، توجّه الوزير لزيارة ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وحرص على التقاط صور تذكارية مع رواد المسجد في تلك الرحاب الطاهرة.

جدير بالذكر أن أعمال المرحلة الأولى من التطوير تضمنت تركيب أرضيات من الجرانيت والرخام، وإنشاء نافورة مركزية، وتنسيق المساحات الخضراء، وتجهيز أماكن انتظار للسيارات، ومقاعد للزوار، وسور حماية جمالي للساحة، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، على مساحة 5000 متر مربع. ومن المقرر البدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية لاستكمال المشروع. وقد استمع معالي الوزير عقب الافتتاح إلى عرض مرئي يوضح مراحل التطوير، موجّهًا بعرض الفيلم التسجيلي على الصفحة الرسمية للوزارة، ومثنيًا على جهود القائمين على التنفيذ.

الأوقاف إبراهيم الدسوقي كفر الشيخ الأزهر صلاة الجمعة المسجد الإبراهيمي الاتحاد قوة

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