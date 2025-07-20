إعادة هيكلة وتقييم.. ويز إير توقف عمليات تشغيلها إلى مصر في سبتمبر

جلبة إعلامية كبيرة أحدثها خبر خروج شركة الطيران منخفضة التكلفة الأشهر في منطقة الشرق الاوسط “ويز إير أبوظبي” Wizz air abu Dhabi، من السوق المصري واعتزامها وقف رحلاتها الجوية من وإلى المطارات المصرية، مع نهاية موسم الصيف الحالي.

خروج ويز إير من السوق المصري

أعلنت وير إير أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 ، ستقوم الشركة بوقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى أبوظبي والتي كانت تعمل من وإلى مطارات (مطار برج العرب ، ومطار سفنكس الدولي، مطار أسيوط الدولى)، مشيره إلى أن ذلك ضمن خطة إعادة هيكلة استراتيجية أعلنت عنها الشركة مؤخرًا.

قالت الشركة، نحن ملتزمون بخدمتكم وسنقوم بالتواصل مع العملاء والشركاء الذين لديهم حجوزات سارية على هذه الرحلات، وسيتم استرداد قيمة التذاكر وفقًا لطريقة الدفع المستخدمة عند إجراء الحجز.

على الجانب الأخر، قالت الشركة قبل أيام عبر حسابها، أنها ستقوم بإعادة هيكلة استراتيجية تُعزز قوة الشركة الأساسية وتركيزها في أوروبا الوسطى والشرقية وأسواق مختارة في أوروبا الغربية.

جاء هذا القرار بعد إعادة تقييم شاملة لديناميكيات السوق، والتحديات التشغيلية، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

التغيرات الإقليمية والصراعات العسكرية

ونتيجةً لتعليق عمليات ويز إير أبوظبي، في إطار إعادة الهيكلة الاستراتيجية هذه، ستُعلق ويز إير جميع عمليات الرحلات الجوية المحلية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وتعتزم الخروج من المشروع المشترك مستقبلًا، وستُركز على أسواقها الرئيسية، التي تحقق ربحية.

وتشغل ويز إير الشركة منخفضة التكلفة الأشهر في منطقة الشرق الأوسط، رحلات جوية بأسعار تنافسية منخفضة التكلفة من مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وسفنكس، تطير إلى مناطق مختلفة بأوروبا.

وأفادت الشركة أن هذا القرار يأتي هذا الإعلان في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، والتي هزّت المنطقة ودفعت شركات الطيران إلى التدافع وسط إغلاق المجال الجوي.

وفي بيان، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، إن الشركة حققت "رحلة رائعة في الشرق الأوسط، لكن بيئة التشغيل قد تغيرت بشكل كبير".

قال فارادي: "إن قيود سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، زادت من صعوبة تحقيق طموحاتنا الأصلية".