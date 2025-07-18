نسرين طافش تؤدي مناسك العمرة في أحدث ظهور بالمدينه المنوره

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها مجموعة صورة لها، خلال زيارتها إلى مسجد رسول الله في المدينة المنورة استعدادًا لأدائها مناسك العمرة.

ونشرت نسرين طافش الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"؛ معلقة: “وإن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة المنورة، المسجد_النبوي_الشريف، جمعة مباركة.. يا رب السلام والأمان لكل الناس”.

وانهالت عليها تعليقات جمهورها، معبرين عن إعجابهم الشديد على ارتدائها الحجاب

وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.