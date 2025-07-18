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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصري الديمقراطي: حملتنا الدعائية تستعرض مبادئ الحزب ومواقف نوابه

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي
عبد الرحمن سرحان

أعلنت منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب أطلق اليوم حملته الإعلامية والدعائية  للتعريف بمرشحيه في مجلس الشيوخ، موضحة أن الحملة تستهدف التعريف بمبادئ الحزب وبرامجه عن طريق التواصل الفعال مع المواطنين بمختلف المحافظات، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضحت أمين الإعلام أن الحملة بدأت بنشر السير الذاتية للمرشحين للتعريف بهم وبتاريخهم المهني وخبراتهم  السياسية التي تؤهلهم لعضوية مجلس الشيوخ ، يلي ذلك منشورات تعريفية بمبادئ الحزب وأهدافه وتاريخه، مع تسليط الضوء على مواقف الحزب ونوابه في المجالس السابقة وتبنيهم للقضايا التي تمس حياة المواطنين، مثل الإيجارات القديمة والتعليم والصحة والبطالة والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والفئات المهمشة.

وأكدت شماخ أن الحزب سيسعى لاستخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وتنظيم جلسات تفاعلية عبر منصات الحزب المختلفة بالإضافة للتواصل المباشر مع المواطنين سواء عن طريق مقرات الحزب، أو تنظيم لقاءات وندوات، بالإضافة للمطبوعات التي توضح مبادئ الحزب وبرامجه ومواقفه وأهدافه.

واختتمت أمين الإعلام تصريحها بالتأكيد على أن الحملة الدعائية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تهدف للتعريف بمرشحي الحزب وهويته ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية بالإضافة للتفاعل المستمر مع القضايا التي تهم المواطن من منظور المرشحين وفقا لمبادئ الحزب وتقديم بدائل واقعية وسياسات عملية نابعة من رؤية الحزب وبرنامجه وبناء حضور إعلامي فعّال يعبرعن هوية الحزب.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ البرلمان المصري الديمقراطي حزب المصري الديمقراطي

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