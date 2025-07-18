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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، بقيادة طارق محروس، لخوض منافسات بطولة العالم كرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم". ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

 ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي. ويستهل منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية، في الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 6 أغسطس المقبل. ويلتقي منتخب مصر مع منتخب البحرين في المباراة الثانية في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس الموافق 7 أغسطس المقبل.

 ويختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة اليابان في السابعة والنصف مساء السبت الموافق 9 أغسطس المقبل. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة. تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة. مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا. المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو. المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر. المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية. المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو. المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك. المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين. المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا. وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم. وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.

منتخب مصر لكرة اليد طارق محروس بطولة العالم كرة اليد مصر كوريا الجنوبي

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