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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فساد كبير وشر عظيم .. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع من أكبر الكبائر

شر عظيم
شر عظيم
أمل فوزي

قال الشيخ حسين آل الشيخ ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن من الأصول في الإسلام وجوب تحقيق كل ما يكون سببًا في الأخوة والمودة بين المسلمين، منوهًا بأن أعظم ما يخل بهذا الأصل مسلك وخيم، ووصف ذميم.

الأصول في الإسلام

وأوضح " آل الشيخ " خلال خطبة الجمعة الأخيرة من المحرم اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والشحناء وإثارة الفتن والبغضاء، وهي ما يسمى بالنميمة، مشيرًا إلى أنها ترفع الإخاء وتورث البغضاء.

وأضاف:  وتمزق الوحدة وتفرّق الجماعة، وأنه بسبب هتكها للأستار وتوريثها للأحقاد حُرمت في القرآن والسنة، وقد عدّها علماء السنة من كبائر الذنوب، مستشهدًا بقول الله تعالى (وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلِّۭ بَعۡدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ).

وأردف: كما توعد النبي- صلى الله عليه وسلم- صاحبها في حديثه (لا يدخل الجنة قتات)، وفي رواية (نمام)، فالنميمة جمعت من المحرمات الكثير، فالنمام إن كان صادقًا فهو خائن للمنقول عنه، وإن كان كاذبًا فهو أشر ويدخل تحت جريمة الكذب.

ودلل بما ورد في الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال (ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى قال: فشراركم المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، الباغون للبرآء العنت).

فساد كبير وشر عظيم

وأشار إلى أن ذلك لما لها من فساد كبير وشر عظيم وغايتها الإفساد العظيم والشر المستطير، موضحًا منهج العلماء في من حملت إليه نميمة ألا يصدق النمام، وأن ينهاه عنها وأن يتثبت ويتأنى.

وتابع:  وألا يظن بأخيه السوء ولا يحمله ما نقل إليه على التجسس، وألا يحكي تلك النميمة، حاثًا على حفظ اللسان لأنه سبب للنجاة وأن يستعمل في الخير.

واستشهد بما قال جل من قائل (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) وفي الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)، موصيًا بتقوى الله وطاعته فهي لمن أراد الفوز والنجاح. 
 

خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ خطبة الجمعة من المسجد النبوي الأصول في الإسلام فساد كبير وشر عظيم

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