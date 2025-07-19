محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي".

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر،قيام المتهمين بتولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات قيام بعض المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.