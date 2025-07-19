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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات العلاقة السامة.. متى يكون شريكك مريضا نفسيا ويجب الانفصال فورا؟

علامات العلاقة السامة
علامات العلاقة السامة
هاجر هانئ

قالت الدكتورة دعاء بيرو، استشاري سلوكى وتربوى وعلاقات إنسانية، إنه عندما  يدخل شخص علاقة مؤذية، أي لا يستطيع الطرفان فيها  التواصل بطريقة صحيحة، ويعيش هذا الفرد في تلك  المشاعر والعلاقة مدة طويلة  جدا، بالتأكيد مع الوقت يتأثر نفسيا ويصبح غير متزن رغما عنه.

 أضافت الاستشاري السلوكى والتربوى وعلاقات إنسانية، في تصريحات ل"صدى البلد": "كما يتصرف بطرق  غير منطقية لا تشبهه ولا تمثل شخصيته التى كان عليها  فى  الأساس، وبالتأكيد وقتها يفقد سلامه الداخلي، إذن يكون بذلك  بالتأكيد فى علاقة سامة لها مخاطرها وآثارها السلبية.


 

علامات تقول إن زوجك أو  شريكك مريض  نفسيا

وفى السطور التالية، نوضح كيف تعرف من البداية أن شريكك مريض نفسيا، وأهم العلامات التى إذا ظهرت فى علاقتك مع الطرف الآخر يجب وقتها  الانفصال والانسحاب فورا.

- يصعب  عليه دوما  الاعتراف بالخطأ أو تحمل المسئولية فى أى  عمل يقوم به، بل يلقى باللوم وحدوث المشكلة كليا وعواقبها  على الطرف الآخر.

- يفتقر  هذا الشخص المريض نفسيا للباقة الاجتماعية بل  أبسط المهارات الاجتماعية، فقد يسبب هذا الشريك الحرج للطرف الآخر فى مناسبة اجتماعية حين يصنع مشكلة أو  يحدث صداما مع أحد ما أو  يلقى نكتة سمجة أو  تنطوى على تلميحات قذرة فى محفل اجتماعى رصين أو حزين.

- قد يكون أيضا هذا الشريك المريض نفسيا حين تنبش فى ماضيه، عانى سابقا من  متاعب نفسية واجتماعية فى طفولته وخلال مرحلة الدراسة.

- مفرط الحساسية فى التعامل مع أى شأن يتعلق به، فكل تصور بالنسبة له يكون موضع تشكيك واتهام  للآخر، متصورا أنها محاولة  للنيل من كرامته.

- يميل هذا الشريك إلى  الكذب من غير مبرر وبمبرر، وفى تفاصيل لا لزوم  لها، كما أنه يلعب دور الضحية  والرغبة المكشوفة فى تحويل حياتك إلى جحيم، وإدخالك دوما فى دوامة المتهم والمدافع عن ذاته.

- شخص يقدم على اقتراف العنف اللفظى والجسدى والاتجاه إلى ارتكاب الجرائم، ويظهر ذلك من خلال محاولات الإيذاء، واستسهال الضرب والإهانة وإلحاق الأذى الجسدي والنفسى.


 

الطلاق


 

علامات  إذا ظهرت على شريكك لا بد أن تنفصل

 فورا

فقدان الاحترام والتقدير فى العلاقة الزوجية والتعامل المتبادل بين الزوجين.

الكذب والخداع: كذب الرجل على شريكته من أولى  التصرفات التى تدل على بداية عدم وجود الثقة بين الطرفين، وتدهور العلاقة بينكما بشكل كامل.

شريك حياتك يتجنبك باستمرار أو  يتجنب قضاء الوقت أو  الحديث  معك.

لا يرغب شريكك فى محاولة  إصلاح  العلاقات  أو تسوية  الخلافات أو  تحسين  الاتصال بينكما.

عندما لا يكون الطرف الآخر إلى جوارك عندما تكوني مريضة ويتركك تقضى وقتك وحيدة.

حين يحب نفسه بزيادة ويتحول  الوضع  إلى أنانية  مفرطة، بحيث يضع نفسه أولا ويشعر  أنه أولى بالوقت أو  المال  أو  بالطاقة التى ينفقها على الآخر.

عندما يضعك فى آخر  قائمة  أولوياته فهذا دليل على أن مشاعره تجاهك ليست كما ينبغى على الإطلاق.

زيادة الخلافات المادية معه بغض النظر عن مستواه المادى وتخلى الزوج عن القيام بواجباته ومسئولياته.


 


 

دكتورة دعاء بيرو استشاري سلوكى وتربوى وعلاقات إنسانية


 

علاقة مؤذية علاقة سامة علاقات إنسانية

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