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زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا

حملات تموينية في المنوفية
حملات تموينية في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من ضبط كيـان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج "البطاطس نصف المقلية"، مستخدما زيوت منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر تؤثر على صحة المواطنين خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز قويسنا.

وتـم ضبـط خط إنتاج كامل ، 10 طن مواد غذائية ، ١٢ جركن زيت منتهي الصلاحية ، 7700 كيس بلاستيك وكرتونة فارغة لزوم التعبئة مدون عليها بيانات وهمية ،٥٠٠  لتر سولار مدعم ، وتم التحفظ علي المضبوطات.

 وجار انتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية وعمل التقرير الفني اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .

محافظة المنوفية المنوفية حملات تموينية اخبار محافظة المنوفية مباحث التموين

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