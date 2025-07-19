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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع بقها بعد تصادم سيارتين

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

تمكن رجال مرور القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها ، اتجاه القاهرة، بعد رفع أثار حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى سيارة نقل ثقيل بالمقطورة من الخلف، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ربع نقل بأخرى سيارة نقل ثقيل بالمقطورة من الخلف، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام مول بنده بقها.


وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال مرور القليوبية، ومجلس مدينة قها برئاسة محمد غنيم رئيس مدينة قها، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى سيارة نقل ثقيل بالمقطورة من الخلف، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام مول بنده بقها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.


    وتمكن رجال إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع أثار الحادث باستخدام معدات مجلس مدينة قها، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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