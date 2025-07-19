الزمالك يفاوض زد لضم محمد إسماعيل لتعويض غياب أحمد حسام

يكثف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم حالياً مع إدارة نادي زد من أجل التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الزمالك لتعويض غياب المدافع أحمد حسام، الذي تعرض مؤخراً لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك تدرس إبرام صفقة تبادلية مع نادي زد، بجانب سداد مقابل مادي، لحسم انتقال محمد إسماعيل وضمّه لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

محمد إسماعيل يُعد من العناصر المميزة في دفاع زد، ويأمل الزمالك في إنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم الخط الخلفي.