الزمالك يواجه الشمس وديًا اليوم.. وفيريرا يجهز كتيبة الموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم السبت، مباراة ودية جديدة أمام نادي الشمس، في إطار استعداداته للموسم الكروي المقبل، وذلك ضمن معسكره المغلق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك قد خاض أمس الجمعة تجربة ودية أمام فريق رع، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق ناصر ماهر.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في استثمار هذه التجارب الودية لاكتشاف قدرات اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب اختبار العناصر الشابة والصفقات الجديدة، بهدف خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد قبل انطلاق الموسم.

ويستمر المعسكر التحضيري للفريق حتى 27 يوليو الجاري، ويتضمن وحدات تدريبية بدنية وفنية مكثفة، بجانب عدد من المباريات الودية التي يسعى من خلالها فيريرا إلى تشكيل فريق قوي ومتماسك قادر على المنافسة في جميع البطولات.