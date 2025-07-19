إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 310 أمتار بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعد بمساحة 310 متر مباني خلال اليوم السابع من المرحلة الثالثة من الموجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.