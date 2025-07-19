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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحتفل بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية «مواهب وقدرات».. الثلاثاء

الطلاب الوافدون
الطلاب الوافدون
محمد شحتة

يُقيم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب احتفالية كبرى لختام الموسم الرابع من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات»، وذلك صباح يوم الثلاثاء القادم 22 يوليو، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات الأزهر وسفراء الدول المشاركة والطلاب وأولياء الأمور.

ويُقام الحفل تحت إشراف الدكتورة نَهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشُئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في ختام موسم استثنائي لهذه المسابقة التي تُعَدّ إحدى أبرز مبادرات الأزهر لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية للطلاب الوافدين من شتّى الجنسيات.

وقد جاء هذا الموسم تحت شعار «ابتكار وريادة»، وشهد مشاركة واسعة من الطلاب الوافدين الدارسين في مراحل التعليم المختلفة (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا)، وتضمّن 16 مسابقة متنوعة في مجالات: حفظ القرآن الكريم، الثقافة الإسلامية، الأصوات الحسنة، الخطابة، الشعر، اللغات الأجنبية، الخط العربي، الفنون التشكيلية، الأشغال الفنية، الكتابة الإبداعية، التمثيل، الفنون الرقمية، والبحث العلمي.

وشارك في الموسم الرابع طلاب من أكثر من 35 دولة، منها: نيجيريا، إندونيسيا، بنجلاديش، الصومال، السودان، فلسطين، الهند، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وغيرها، وبلغ عدد الفائزين 151 طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بعد منافسات مكثَّفة أشرف عليها 48 مُحكِّمًا من المختصين والخبراء.

وتميّز هذا الموسم بظهور واضح للروح الجماعية في العروض المقدّمة، لا سيما في مجالي التمثيل والإنشاد، إلى جانب تطوُّر ملحوظ في مستوى الأعمال الفنية كالخط والرسم والأشغال، وهو ما أرجعه المُحكَّمون إلى ما قدَّمته أكاديمية «مواهب وقدرات» من برامج تدريبية ساهمت في صقل المهارات وتطوير الأداء لدى الطلاب.

ويحصل جميع الفائزين على شهادات شكر وتقدير، فيما ينال الفائز الأول في كل مسابقة شهادة ممهورة بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر، إلى جانب جوائز مالية بقيمة 260 ألف جنيه مصري موزعة على 160 فائزًا.

ويُجسِّد هذا الاحتفال حرص الأزهر الشريف على دعم طلابه الوافدين، وتمكينهم من التعبير عن قدراتهم ومواهبهم، في ظل رسالته العالمية التي تهدف إلى إعداد كوادر علمية متميزة، تحمل لواء الفكر الوسطي، وتُسهم في بناء مستقبل أفضل لأوطانهم والعالم.

الطلاب الوافدين المسابقة العالمية مواهب وقدرات الأزهر القدرات الإبداعية

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