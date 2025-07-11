رابط التقديم للطلاب الوافدين في المعاهد الأزهرية.. قدم الآن

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بمحمع البحوث الإسلامية، عن استمرار فتح باب القبول لكل من : مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية (العادية-النموذجية-الخاصة) حتى بداية العام الدراسي 2025/2026.

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وأوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية، أن التقديم يتم عبر الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا

وأشارت الإدارة العامة للطلاب الوافدين، أن آخر تاريخ ميلاد يمكن قبوله للتقديم هو 1/10/2013 ومايليها، وأي طالب تاريخ ميلاده يسبق هذا التاريخ فلن يكون مقبولا للتقديم.

وشددت الإدارة العامة للطلاب الوافدين على ضرورة إرسال المستندات المطلوبة كاملة مع صورة التسجيل الالكتروني على الايميل التالي:

[email protected]

وتابعت: من المقرر أن تصل للمتقدم رسالة خلال ثلاثة أيام عمل بالمستندات الخاصة لاستكمال الملف واستمارة الكشف الطبي على الايميل للتوجه إلى الإدارة العامة للطلاب الوافدين لتسليم الملف.