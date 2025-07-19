واتفورد الإنجليزي يضم لاعب بايرن ميونخ .. تفاصيل

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، انضمام اللاعب الدولي الأسترالي نيستوري إيرانكوندا إلى النادي بعقد لمدة خمس سنوات قادمًا من بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني.



اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي شارك لأول مرة مع منتخب أستراليا في يونيو الماضي، انتقل إلى واتفورد مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.



وقال جيان لوكا ناني، المدير الرياضي لواتفورد: "نيستوري لاعب مميز للغاية، ونعتقد أنه قادر على تحقيق إمكاناته هنا معنا".



وأضاف: "كان نيستوري مطلوبًا بشدة، وبفضل شبكة كشافينا القوية وعلاقاتنا الواسعة، تمكنا من التفوق على الآخرين في سباق التعاقد مع لاعبين بهذه الإمكانات".



وخاض إرانكوندا أول مباراة احترافية له مع نادي أديلايد يونايتد في سن الخامسة عشرة خلال موسم 2021/22، وبرز بأداء لافت مع فريق مختار من الدوري الأسترالي ضد برشلونة.

وُلد إرانكوندا في تنزانيا لأبوين من بوروندي انتقلا إلى أستراليا عندما كان عمره ثلاثة أشهر، واختار تمثيل أستراليا على المستوى الدولي، ومنحه المدرب السابق غراهام أرنولد أول مباراة دولية له في يونيو 2024.



وسجل هدفه الأول للبلاد في وقت لاحق من ذلك الشهر ضد فلسطين في ثاني ظهور له مع المنتخب الأسترالي قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في صفقة قياسية في الدوري الأسترالي.



وشارك في مباراته الخامسة مع أستراليا في فوز 3-1 على الصين في أكتوبر من العام الماضي خلال تصفيات كأس العالم في آسيا، لكن المدرب الحالي توني بوبوفيتش لم يختاره منذ ذلك الحين.