باحث: القاهرة تدفع بكل جهد ممكن لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة

قال الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات، إن هناك مسار مهم تحاول القاهرة العمل من خلاله، وهو مسار الضغط من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القاهرة تلعب دور مهم جدا في القضية الفلسطينية وتدفع بكل جهد ممكن في إطار الذهاب إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف خليل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهد كبير ومهم، هذا الجهد يتوج في الأيام القادمة بالمؤتمر المنوي عقده في نيويورك من خلال مؤتمر تنفيذ حل الدولتين وحشد دول العالم والمنظمات الدولية في إطار مسار سياسي يعيد فتح الإفق السياسي.

وتابع: "هذا الإفق السياسي الذي جرى إغلاقه بشكل كامل من قبل حكومة اليمين المتطرف، وجرى العمل على إحباط إقامة دولة فلسطينية من خلال تثبيت وقائع على الأرض سواء في الضفة الغربية أو القدس أو في قطاع غزة"، مؤكدا أن الحرب على غزة هي عملية محو وإبادة وتغيير كامل للقطاع، وبالتالي عملية الاستيطان المستمر لا تتوقف في الضفة الغربية، ولذلك العالم العربي يعمل من خلال جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.