قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: عقيدة مصر أن مساعي تهجير الفلسطينيين يمثل خرقًا للقانون الدولي
أمل الحناوي: المدينة الإنسانية الإسرائيلية خطة شيطانية لتهجير الفلسطينيين
نظير عياد يبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء فرع لدار الإفتاء بكفر الشيخ
وكالة الطاقة الذرية: اندلاع حريق قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
الزمالك يفكر في عرض أحمد فتوح للبيع.. تفاصيل
وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء
جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير
صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق
50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يتعدى على راكب بسلاح أبيض

خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يتعدى على راكب بسلاح ابيض
خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يتعدى على راكب بسلاح ابيض
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب مستخدماً سلاح أبيض وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز"مصاب بجرح قطعى بالوجه") بقيام سائق بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلاف على الأجرة.

وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل تراخيص") وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى قائد سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

ترشيحاتنا

خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يتعدى على راكب بسلاح ابيض

خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يتعدى على راكب بسلاح أبيض

الحريق

تفحم أجهزة كهربائية بملايين الجنيهات في حريق مخزن أبو صير.. صور

محمد رمضان ونجله

9 سبتمبر استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية

بالصور

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد