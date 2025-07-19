حكم تكرار الحلف بالله في كل شيء .. الإفتاء تحذر

حذرت دار الإفتاء المصرية من التوسع في تكرار الحلف بالله على كل كبيرة وصغيرة، مؤكدة أن ذلك فعل غير مستحب ويخالف الهدي الشرعي، جاء ذلك في رد من الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، حيث أوضح أن المسلم ينبغي عليه ألا يلجأ إلى الحلف إلا عند الضرورة وللتأكيد على أمر معين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 89].

في السياق نفسه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الحلف كذبًا بالله لا يوجب كفارة، وإنما يلزم منه التوبة بشروطها الأربعة: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، والاستغفار.

كفارة اليمين

وأشار إلى أن كفارة اليمين تكون إذا تعلق الحلف بأمر مستقبلي ولم يُوفَ به، كأن يقول الشخص: "والله لا أذهب"، ثم يذهب، فعليه حينها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.

من جهته، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كثرة الحلف بالله مكروهة وتدل غالبًا على عدم صدق القائل، مشيرًا إلى أن عقد اليمين هو ما يوجب الكفارة، أما الحلف الذي يخرج دون قصد فلا كفارة فيه، وإن كان الأولى اجتنابه.

وبدوره، أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الحلف بالله على الطعام والشراب جائز بشرط أن يكون صادقًا، كأن يقول أحدهم: "والله لا آكل" لأنه شبعان فعلًا، أما إذا قالها كذبًا وهو جائع، فقد جمع بين الحلف الكاذب والنية الباطلة، وهو حرام شرعًا.

وشدد عاشور على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقًا إلا في حالات الشهادة أمام القاضي فقط، تنفيذًا لقوله تعالى: «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» [البقرة: 224].