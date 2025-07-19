مواصفات هيونداي باليسيد 2026 الرياضية .. كم سعرها عالميًا؟

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة باليسيد موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ذات المساحة الداخلية الرحبة، حيث تتسع إلى 3 صفوف من المقاعد، إلى جانب باقة من التجهيزات.

محرك وأداء هيونداي باليسيد موديل 2026

تعتمد هيونداي باليسيد موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي تيربو، بقدرات هجينة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 329 حصانًا، و460 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي باليسيد موديل 2026

ويصل استهلاك السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 من الوقود بحوالي 6.9 لترًا، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، مع مدى للسير يصل إلى 996 كيلومترًا للشحنة الواحدة.

هيونداي باليسيد موديل 2026

كما زودت السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، يمكنه ضخ 287 حصانًا، و353 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مما يجعلها قادر على سحب 5000 رطل.

هيونداي باليسيد موديل 2026

تجهيزات هيونداي باليسيد موديل 2026

تأتي السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 بنظام التشغيل الذكي، شاحن لاسلكي للهواتف، كاميرا محيطة، شاشة HUD، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

هيونداي باليسيد موديل 2026

الهيكل الخارجي للسيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 جاء بتصميم رياضي، مع جنوط متعددة الاضلاع، وواجهة عصرية تحتوي على مصابيح LED، وشبكة كبيرة، بالإضافة إلى أقطاب ثنائية علوية، فتحة سقف.

هيونداي باليسيد موديل 2026

أسعار السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 عالميًا

تتراوح أسعار السيارة هيونداي باليسيد موديل 2026 في السوق العالمي بين 40,430 دولارًا و 57,555 دولارًا أمريكيًا.