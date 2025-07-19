سعر ومواصفات جيب جراند شيروكي في الإمارات

تنتمي السيارة جيب جراند شيروكي إلى طرازات الدفع الرباعي الشهيرة، والتي تعد أيقونة في عالم السيارات، حيث اكتسبت شعبية كبيرة في الأسواق العالمية، باختلاف أجيالها، نسبة إلى التصميم المخصص للطرق الوعرة، إلى جانب حزمة التجهيزات الخاصة بها.

محرك جيب جراند شيروكي

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي بمحرك 3700 سي سي، سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 290 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الكلي للعجلات.

جيب جراند شيروكي

أداء جيب جراند شيروكي

تتسارع السيارة جيب جراند شيروكي من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 11.4 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومترًا.

جيب جراند شيروكي

تجهيزات وتصميم جيب جراند شيروكي

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي بمقدمة حادة الشكل، مع جنوط رياضية، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وبأبعاد خارجية تقدر بـ 4.821 م، و1.943 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.730 م، مع قاعدة عجلات بطول 2.916 م.

جيب جراند شيروكي

تحتوي السيارة جيب جراند شيروكي على زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فتحة سقف بحسب الفئات، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مدعوم بشاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس لعرض التطبيقات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، وسائد هوائية، حساسات حركة، كاميرا محيطة، مقاعد كهربائية أمامية.

جيب جراند شيروكي

أسعار جيب جراند شيروكي 2025 في الإمارات

تتراوح أسعار جيب جراند شيروكي 2025 في الإمارات بين 239,999 درهم و 279,999 درهم.