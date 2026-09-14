بي إم دبليو Z4 تعود بقوة 429 حصانًا في نسخة نادرة

كشفت شركة بوفينسيبن الألمانية عن طرازها الجديد المسمى Spider، والمبني على قاعدة بي إم دبليو Z4، لتقدم رؤية أداء عالية لم تجسدها الشركة البافارية في خطوط إنتاجها الرسمية.

ويأتي هذا الطراز المحدود كوداع متميز لفئة السيارات الرياضية مكشوفة السقف بعد قرار بي إم دبليو بإنهاء إنتاج Z4 دون إعلان خليفة مباشر لها.

وتعتمد بوفينسيبن، المملوكة للعائلة المؤسسة لعلامة ألبينا الشهيرة، على خبرتها الطويلة لتقديم 99 نسخة فقط عالميًا من هذه السيارة التي صمم هيكلها الخارجي المصمم الشهير فرستنوف فرانك ستيفنسون.

تعديلات ميكانيكية متطورة ومحرك أكثر قوة

تعتمد سيارة بوفينسيبن Spider على محرك بي إم دبليو الشهير B58 السداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر المزود بشاحن توربيني، ولكن بعد إجراء تعديلات ميكانيكية شاملة رفعت القوة إلى 320 كيلواط، أي ما يعادل 429 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 580 نيوتن.متر.

وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 47 حصانًا تقريبًا مقارنة بالطراز القياسي Z4 M40i. وتحققت هذه الزيادة في القوة بفضل تحسين منظومة سحب الهواء وتزويدها بقناة تدفق إضافية، إلى جانب إعادة تطوير نظام العادم الرياضي لتقليل الضغط العكسي وتسهيل عملية تنفس المحرك، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بي إم دبليو Z4

أداء رياضي وحزمة تجهيزات فائقة

تستطيع سيارة Spider التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى القياسية إلى 260 كيلومتر/ساعة.

وتوفر الشركة الألمانية حزمة أداء اختيارية رفعًا للسرعة القصوى حتى 295 كيلومتر/ساعة، مع إضافة غطاء مصنوع من الألومنيوم للفرق الخلفي يمتلك زعانف تبريد أكبر لتشتيت الحرارة بفاعلية، فضلاً عن دعامة تعزيز سفلية على شكل حرف V لزيادة صلابة الشاسي أثناء القيادة السريعة.

لمسات تصميمية وفخامة مقصورة قيادة حصرية

حصلت السيارة على نظام تعليق محدّث يضم ممتصات صدمات معاد ضبطها ونوابض خلفية إضافية أطول لتعزيز استجابة الهيكل، وترتكز على عجلات رياضية بمقاس 20 بوصة مغطاة بإطارات ميشلان Pilot Sport 4 S.

وتوفر بوفينسيبن نظام مكابح اختياري عالي الأداء يتضمن مكابس ثابتة من 4 مكابس في الأمام مع أقراص بمقاس 395 ملم.

وتزدان مقصورة السيارة بكسوة فاخرة من جلد فيرناسكا مع لمسات من ألكانتارا، ومقود مكسو بجلد لافالينا الفاخر لتوفير تجربة قيادة تجمع بين الفخامة والروح الرياضية الحقيقية.