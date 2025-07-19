إعلام عبري: 2000 درزي خدموا في جيش الاحتلال يوقعون للقتال في السويداء

كشفت قناة "كان" العبرية عن توقيع أكثر من 2000 درزي من داخل إسرائيل، ممن خدموا سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عريضة للانضمام إلى القتال الدائر في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وفي أول رد رسمي، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الحكومة السورية ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، خاصة من قبل "الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن ما وصفه بمحاولة الاستنجاد بإسرائيل "خطأ فادح"، في إشارة إلى مواقف الشيخ الهجري الأخيرة.

وأوضح المصطفى أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق لتهدئة الأوضاع في السويداء خلال 48 ساعة، مؤكدًا حرص الدولة على دمج جميع الفصائل المسلحة ضمن الجيش السوري في إطار مشروع وطني يهدف إلى "حصر السلاح بيد الدولة".

ونفى الوزير السوري تقارير عن عقد لقاءات بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، واصفا إياها بأنها "عارية عن الصحة تمامًا".

في السياق ذاته، بدأت بعض الفصائل العشائرية بالانسحاب من مدينة السويداء، في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن التفاهمات بين وجهاء المحافظة والدولة السورية.

دوليا، عبر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن "صدمته من أعمال العنف في جنوب سوريا"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق نار دائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. فيما دعت فرنسا جميع الأطراف إلى "احترام كامل" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وختم المصطفى تصريحه بدعوة جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.