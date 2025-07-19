تدمر جسمك.. احذر تناول القهوة بهذه الطريقة في الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ كثير من الناس إلى استهلاك القهوة بنفس معدلات الشتاء، غير مدركين أن الإفراط في تناولها خلال الطقس الحار قد يشكل خطرًا على الصحة، إذ قد تؤدي إلى الجفاف والغثيان والانزعاج العام، كونها من المشروبات المدرة للبول.

هل شرب القهوة في الصيف خطير؟

في الواقع، لا يعد شرب القهوة في فصل الصيف أمرًا خطيرًا بحد ذاته، ولكن المشكلة تكمن في الإفراط في تناولها خلال الأجواء الحارة.

حيث تؤدي القهوة إلى زيادة إخراج السوائل من الجسم، وهو ما قد يتسبب في الجفاف السريع، خاصة إذا لم يتم تعويض تلك السوائل.

ويشير الخبراء إلى أن فقدان السوائل نتيجة القهوة في الصيف قد يزيد من الشعور بالحرارة والإنهاك، ما يتطلب الحذر والانتباه إلى كمية القهوة المستهلكة يوميًا، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه.

متى يصبح تناول القهوة خطرًا على صحتك؟

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة مدرة خفيفة للبول تعمل على تحفيز الكلى لإخراج كمية أكبر من الماء، وهذا التأثير يزداد وضوحًا في الأجواء الحارة، حيث يفقد الجسم أيضًا سوائل عبر التعرق.

وتوضح التقارير الصحية أن الكافيين في القهوة قد يؤدي إلى تسريع فقدان الماء من الجسم، خاصة إذا شُربت القهوة الساخنة، التي قد ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يزيد من معدلات التعرق وفقدان السوائل.

كيف تشرب القهوة بأمان في الصيف؟

مع زيادة درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، يُنصح بالاعتدال عند تناول القهوة، خصوصًا لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو انخفاض ضغط الدم أو الجفاف المزمن.

ينصح الخبراء بتحديد الكمية اليومية من الكافيين التي يتناولها الفرد، وألا تزيد عن 400 ملليجرام في اليوم للبالغين، أي ما يعادل تقريبًا 3 إلى 4 أكواب من القهوة، كما يُفضل توزيع هذه الكمية على مدار اليوم وتجنب شربها مرة واحدة.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف رغم القهوة:

شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء لكل 3 إلى 4 أكواب قهوة يتم تناولها يوميًا.

التنويع في المشروبات وتناول القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي المثلج أو ماء جوز الهند أو العصائر الطبيعية.

يمكن إضافة الحليب إلى القهوة لتقليل تأثير الكافيين، مما يقلل من تأثيرها المدر للبول.

تجنب شرب القهوة على معدة فارغة، خاصة في الصباح أو بعد الظهر مباشرة في أيام الحر الشديد.

تقليل استهلاك القهوة في فترات الظهيرة، حيث تكون درجة الحرارة في أعلى مستوياتها.

الاستماع إلى إشارات الجسم، مثل الصداع أو جفاف الفم أو التعب المفاجئ، فقد تكون علامات نقص في الترطيب.

تناول القهوة في الصيف ليس ممنوعًا، ولكن يجب أن يتم بحذر وتوازن، فالإفراط فيها، خاصة في الطقس الحار، قد يؤدي إلى الجفاف وفقدان الطاقة والشعور بالضعف، وهو عكس ما يبحث عنه محبو القهوة، لذا، حافظ على كمية معتدلة، واشرب ماءً بكثرة، وتمتع بالقهوة بأمان في أيام الصيف الحارقة.