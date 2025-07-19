انطلاق مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وأبعاده المستقبلية" بآداب المنصورة .. غدا

تبدأ غدًا، الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الآداب بجامعة المنصورة تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي: أسسه المنطقية وأبعاده المستقبلية"، وذلك بمقر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الآداب، وذلك في الفترة من 20 إلى 21 يوليو 2025.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية، ويشارك في تنظيمه الدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل عوض، مقرر المؤتمر ورئيس قسم الفلسفة.

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على الجذور الفلسفية والمنطقية للذكاء الاصطناعي، واستكشاف أبعاده المستقبلية وتطبيقاته في مجالات العلوم الإنسانية، من خلال مناقشات علمية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والرؤية الفكرية المتعمقة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إلى جانب نخبة من المفكرين والأكاديميين من مصر والدول العربية، وعدد من الباحثين من جامعات عربية مرموقة.

ويعكس هذا الحدث اهتمام جامعة المنصورة بتكامل المعرفة بين العلوم التكنولوجية والإنسانية، وترسيخ دورها في بناء جسور التواصل بين المفكرين والباحثين في القضايا المتصلة بمستقبل الذكاء الاصطناعي.