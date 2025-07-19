إقامة ‏مباراة الأهلي الأولى أمام الملعب التونسي على 3 أشواط

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن مباراة الأهلي امام الملعب التونسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"‏مباراة الاهلي الاولي امام الملعب التونسي تقام علي 3 اشواط كل شوط 45 ق".

وكان قد أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، انتهاء النادي الأهلى من الاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال وسام أبو علي، مقابل ٧.٥ مليون دولار يحصل عليهم الأهلي على قسطين.

وأكد المصدر أن تفاصيل انتقال اللاعب الفلسطيني، ستكون عبارة عن ٥.٥ مليون دولار دفعة أولى و ٢ مليون دولار في شهر يناير مع وجود بند إعادة بيع ١٥٪ .

بالإضافة إلى وجود حوافز اضافية ٢ مليون دولار، مليون دولار اذا سجل اللاعب ١٠ أهداف أو أكثر، و مليون دولار إذا سجل اللاعب ١٥ هدف أو أكثر .

كما سيحصل نادي وسام أبو علي السويدي السابق علي مبلغ (٧٥٠) ألف دولار، أي١٠٪ من قيمة إعادة البيع.