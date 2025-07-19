إنتر ميلان ينفي وجود مفاوضات مع برشلونة لضم دومفريس

نفى نادي إنتر ميلان الإيطالي صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع برشلونة الإسباني لضم الظهير الهولندي دينزل دومفريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي للنادي، التقيا مع وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، خلال تواجده في برشلونة لحضور توقيع عقد لامين يامال الجديد، وتطرق الحديث إلى إمكانية التعاقد مع دومفريس، أحد الخيارات المطروحة لدعم الجبهة اليمنى بطلب من المدرب هانز فليك.

لكن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، نفى وجود أي تواصل رسمي من برشلونة بشأن دومفريس، وقال لموقع "فوتبول إيطاليا": "لم نتلق أي اتصال من برشلونة، ولم يحدث أي شيء بهذا الشأن على الإطلاق".

وتابع: "قمنا بتجديد عقد دومفريس في وقت حساس كان هناك خطر حقيقي من رحيله مجانا، وضعنا بندا جزائيا في العقد الجديد، لكنه لا يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا، بل وسيلة لحماية مصالح النادي".

وأضاف أوسيليو: "اللاعب سعيد في إنتر، ونحن مرتاحون تماما لبقائه معنا".