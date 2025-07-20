استقالة الرئيس التنفيذي لشركة استرونمر الأمريكية عقب انتشار فيديو مثير للجدل مع زميلته

في تطوّر مفاجئ، أعلنت شركة استرونمر Astronomer الأمريكية المتخصصة في خدمات DataOps، عن استقالة مديرها التنفيذي أندي بايرون، وذلك في أعقاب تداول واسع لمقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره في مناسبة خاصة برفقة إحدى موظفات الشركة، في مشهد أثار جدلاً واسعاً، خصوصًا بعد الكشف عن أن الطرفين متزوجان من أشخاص آخرين.

وأفادت الشركة، في بيان رسمي، بأن مجلس الإدارة قبل استقالة بايرون فورًا، مشددة على أن السلوك الذي ظهر به لا يعكس القيم المؤسسية التي تأسست عليها Astronomer.

وأضاف البيان أن الشركة تتوقع من قياداتها الالتزام التام بمعايير السلوك المهني والمساءلة الشخصية، لا سيما في مواقع القيادة.

ومن المقرر أن يتولى بيت ديجوي، الشريك المؤسس ومدير المنتجات بالشركة، مهام المدير التنفيذي بشكل مؤقت، ريثما يتم تعيين قيادة دائمة للمرحلة المقبلة. وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل في إجراءات البحث عن مدير تنفيذي جديد قادر على مواصلة المسار الاستراتيجي للشركة وتعزيز مكانتها في سوق التكنولوجيا.

ورغم الضجة التي أحدثها الفيديو، أكدت Astronomer أن خدماتها لم تتأثر بالحادثة، وأن فرقها التقنية مستمرة في تطوير حلول إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، كما جددت التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة تحل أعقد التحديات التقنية لعملائها.

تُعد شركة Astronomer من أبرز الأسماء الصاعدة في قطاع التكنولوجيا، وتشتهر بتقديمها منصات متقدمة لتحليلات البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخدم شبكة واسعة من العملاء من مختلف القطاعات حول العالم.