مصرع 3 أطفال أشقاء غرقًا داخل حوض مياه في مزرعة بالبحيرة|تفاصيل

شهد مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة حادثاً مأساويًا راح ضحيته 3 أطفال أشقاء غرقوا بحوض مياه داخل مزرعة أثناء قيامهم بالاستحمام من حرارة الجو.

تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة قرر أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وكان قد تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغاً من مأمور مركز شرطة وادى النطرون من المستشفى التخصصى بوصول كل من "سندس أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 11 سنة طالبة وشقيقتيها ساندى أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 7 سنوات تلميذة ونورسين أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين 3 سنوات ومقيمين برج البرلس كفر الشيخ متوفين إلى رحمة مولاهم إدعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والدهم "أحمد عبد المقصود عبد الشافي 36 سنة عامل ووالدتهم " 29 سنة ربة منزل قرروا أثناء قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بحوض مياه مساحتة 2 فى 3 أمتار بعمق 2 متر ، داخل المزرعة المستأجرة لهم بناحية قرية الحمراء دائرة مركز وادى النطرون غرقوا به.

وأضافوا بقيامهم بالاشتراك مع 2 من العمال بالمزرعة بانتشال الجثث ونقلها للمستشفى فى محاولة لإنقاذهم إلا أنه تبين وفاتهم ولم يشتبهوا فى وفاتهم جنائيا ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاتهم جنائياً تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.