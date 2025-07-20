استشهاد نجل شقيق وائل الدحدوح.. والأخير يودّعه برسالة مؤثرة: «وجع لا ينتهي في غزة»

استشهد نجل شقيق الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح ، «سليمان» في قصف إسرائيلي في غزة.

وكتب وائل الدحدوح عبر حسابه على موقع اكس : "هو الوجع الذي لا ينتهي في غزة.. رحمك الله يا ابن اخي يا سليمان وتقبلك وجميع الشهداء لحقت بنسيبك ولدي وكلي حمزة ربط الله على قلب أبيك وعلى قلوب كل المكلومين".



وكان قد شارك المراسل والصحفي وائل الدحدوح سعادة الأهالي بمقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أشار فيه إلى مأساته التي صنعت منه رمزًا للروح الفلسطينية القادرة على تجاوز المحن بأفئدةٍ يملؤها الصبر والإصرار على مقاومة الاحتلال في سبيل الحياة بعزةٍ وحرية، بعد أن فقد أسرته .

وقال وائل الدحدوح عبر مقطع الفيديو: "كان بودي أيها الأهل أن أكون معكم وأواصل تغطية عودتكم إلى شمال غزة والقطاع لأشعر على الأقل وجدانيًا بأنني عدت إلى موطني، لكن قدّر الله أن أغادر الدوحة للعلاج، وكلي أمل أن تتم هذه الخطوة بأمنٍ وأمان واستقرار، وربنا سبحانه وتعالى يعوض الجميع".

والجديد بالذكر ان الدحدوح انتقل في السادس عشر من يناير 2024 إلى العاصمة القطرية، الدوحة، على متن طائرة إجلاء استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي، وقبل رحلته لتلقي العلاج فُجع بخبر استشهاد نجله الأكبر الصحفي حمزة، ليقرر الخروج أخيرًا من وطنه بعد فقدان أسرته.