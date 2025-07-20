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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

سطّرت طالبة نهاية مأساوية لحياتها، بتناول "حبة حفظ الغلال"، بعد إصابتها بحالة نفسية حادة، جراء وفاة والدها وزواج والدتها من رجل آخر، وتركها في دار رعاية، ثم انتقالها للعيش في منزل خالتها.

الفتاة الضحية، طالبة في العقد الثاني من العمر، تُوفي والدها قبل فترة وجيزة، ثم تخلّت عنها والدتها وتزوجت من رجل آخر، حيث قامت بإيداعها إحدى دور الرعاية، قبل أن تصطحبها خالتها للإقامة معها في منزلها.

وتبيّن من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة أُصيبت بحالة نفسية سيئة، جراء ما تعرضت له من صدمات متتالية، من بينها وفاة والدها، وتخلي والدتها عنها، وزواجها من رجل آخر، فقررت إنهاء حياتها بتناول "حبة الغلة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ يُفيد بوصول فتاة جثة هامدة إلى المستشفى، حيث تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث في المرج، وتبين أن الفتاة تُوفيت نتيجة تناول "حبة الغلة"، بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة، إثر فقدان والدها وزواج والدتها من آخر.

طالبة نهاية مأساوية حبة غلة طالبة تنهي حياتها الفتاة الضحية

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