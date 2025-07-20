إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أنه تم إبلاغ بعض عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن "هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين" أنهم قلقون للغاية عقب تقارير عن اعتزام الجيش تنفيذ عمليات وسط قطاع غزة.

ووجه رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطلب فيها التعاون في الإجلاء الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة.

وكان سويني قد كتب رسالة إلى ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى استعداد اسكتلندا لاستقبال بعض الأطفال المصابين جراء القصف في قطاع غزة، والبالغ عددهم ألفي طفل، ليتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في النظام الصحي الاسكتلندي.