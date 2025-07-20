ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

شاركت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد الصمرى مجموعه من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة زوجها.

وظهرت ابنة ماجد المصرى بمجموعه من الاطلالات الصيفية الملفتة التى ابرزت جمال ملامحها و قوامها الممشوق.

وتتميز ابنة ماجد المصرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.