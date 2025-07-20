خبير: مصر واحدة من أهم نقاط الارتكاز الأساسية في عملية التجارة

قال عبدالله أبو خضرة، أستاذ النقل بكلية الهندسة، إن الدولة أولت ملف النقل اهتماما واضحا خلال الفترة الماضية، فـي النقل يشمل النقل البحري والسطحي والنقل الجوي، متابعا: النقل البحري محور مهم للغاية.

واضاف عبدالله أبو خضرة، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع القناة الأولى، ان النقل البحري لم يعد مجرد مرفق خدمي للصادرات والواردات، بل أصبح أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وذلك نظرا لوصول حجم تداول التجارة العالمية عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن.

وشدد على أن 90% من نقل التجارة عالميا يكون من خلال النقل البحري والممرات المائية، متابعا: مصر تعد واحدة من أهم نقاط الارتكاز الأساسية في عملية التجارة العالمية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يعمل على تحويل الدولة المصرية إلى أكبر مركز تجاري ولوجيستي عالمي، متابعا: لدينا 55 ميناء بحري و37 ميناء تخصصي و18 ميناء تجاري