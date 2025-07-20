مهرجان ألوان للقدرات ينطلق من قلب أكاديمية الفنون

عقدت اللجنة العليا لمهرجان "ألوان القدرات لذوي الهمم"، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، اجتماعا لوضع ملامح الدورة الأولى التي تحمل اسم الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في تأكيد جليّ على أن الفن ليس رفاهية ولا ترفًا، بل رسالة حياة، وجسر عبور نحو الإدماج والتمكين.

وحضر الاجتماع نخبة من القيادات والخبراء الذين يمثلون أطيافًا متنوعة من العمل الأكاديمي، والإبداع الفني، والدعم المجتمعي.

وتترأس المهرجان الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، بينما تولّت الدكتورة ولاء محمد، وكيل المعهد، مهمة قيادة اللجنة الفنية، واضعةً نصب أعينها دمج أصحاب القدرات في مشهدية فنية متكاملة تعبّر عنهم وتُشبههم.

كما شارك في الاجتماع كل من، الدكتور حسام محسب، مستشار رئيس الأكاديمية للشؤون الفنية، وسهير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، والدكتورة هالة الطلحاتي، المدير التنفيذي لمؤسسة يارو، والمستشار مدحت عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية البسملة، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير الإعلام بالمهرجان، ود. أسامة أبو نار، مدير التسويق بالمهرجان، ومحمد أبو المجد، أمين عام الأكاديمية، وأحمد شعبان، مدير مكتب رئيس الأكاديمية، ود. خالد متولي، مدير مركز دراسات الفنون الشعبية، ود. رحاب عصام، المنسق العام للمهرجان، وزينب شيحة، مدير عام الشؤون المالية، وعمرو مصطفى، مدير عام الشؤون الإدارية، وخالد التوني، مدير إدارة الأمن، ومينا مجدي عن المتابعة، والطالب محمد الزيدية، مدير المهرجان، في تمثيل شبابي يُراهن على المستقبل.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع جدول الفعاليات والورش الفنية التي سيتضمنها المهرجان، وتشمل: الفنون التشكيلية (الرسم، المشغولات اليدوية، الحرف البيئية)، التعبير الحركي، الأداء الصوتي، التمثيل، التصوير الفوتوغرافي، لغة الإشارة، إلى جانب ورشتي علاقة الفن بتعديل السلوك لذوي القدرات، وإعادة التدوير.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة غادة جبارة أن المهرجان لا يُخاطب جمهور الفن فحسب، بل يخاطب ضمير المجتمع بأكمله، ويُعدّ مشروعًا حضاريًا وإنسانيًا متكاملًا.

وقالت: “نؤمن بأن الفن لا يجب أن يكون حكرًا على أحد، بل حقٌ إنساني، وطاقة للشفاء، ورسالة أمل، ومنبر لصوت طال انتظاره كي يُسمع.”

وأوصى الحاضرون بضرورة تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الداعمة لذوي الهمم، لضمان استدامة التجربة، ونقلها إلى أوسع مدى.

كما شددوا على أهمية التوثيق الإعلامي الدقيق، لتسجيل هذه اللحظة النادرة التي يتحول فيها التحدي إلى طاقة، والاختلاف إلى جمال، والإبداع إلى مساحة جامعة لا تُقصي أحدًا.