دورات تدريبية مكثفة في مكتبة مصر العامة بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "الأحد"، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة، فعاليات عدد من الدورات التدريبية التى تنظمها مكتبة مصر العامة لأبناء مطروح من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية مع تقديم أفضل البرامج وتفعيل ورش عمل من خلال مدربين متخصصين.

وتشمل هذه الدورات، دورة ريادة الأعمال، وهي منحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرنامج الغذاء العالمي لعدد ٧٧ متدرب ومتدربة على فترتين صباحي ومسائى، كذلك دورة إدارة الأعمال لعدد ٧٦ متدرب ومتدربة, وتعد الدورة رقم ٤٨ ،وانتهاء أعمالها يوم الثلاثاء المقبل واختيار أفضل المشروعات المقدمة وتقديم جائزة لأفضل مشروع، أما الدورة الثالثة فكانت دورة مصر الرقمية للاطفال وصقل مهاراتهم في علوم الحاسب وبرامجه وفى التكنولوجيا الحديثة.

حرص محافظ مطروح على الاستماع للاطفال وميولهم ومدى الاستفادة من البرامج والتعرف على اى المشكلات التى تواجههم في الاستفادة من التدريب وتذليلها.

من ناحية اخرى، قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى المدفن الصحي بمركز ومدينة الضبعة، الذي تم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وتفقد نائب المحافظ يرافقه العميد ياسر عامر، رئيس مركز ومدينة الضبعة لمكونات المشروع والاطمئنان على جاهزية الموقع للتشغيل وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ويُعد هذا المدفن من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

ويضم المدفن خلية دفن آمن، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة مولدات، خزان وقود، بئر مياه، نظام تجميع للرشح، وسور خرساني، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على أهمية المشروع كأحد ركائز تطوير البنية التحتية البيئية في المحافظة، التي سوف تسهم في تحسين مستوى النظافة وخدمة أهالي مركز الضبعة والمراكز المجاورة.